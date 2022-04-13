Сантьяго-де-Компостела, Испания, , 11:56 — REGNUM Вариант, при котором первый заместитель председателя правительства испанской Галисии Альфонсо Руэда станет преемником Альберто Нуньеса Фейхоо во главе правительства Галисии и регионального партийного отделения, приобретает всё более реальные очертания. Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо Ppdegalicia.com

Отмечается, что в последние недели Фейхоо обсуждал этот вопрос с региональными лидерами партии.

Впоследствии лидер «Народной партии» встретился с лидером отделения правых в Оренсе Мануэлем Балтаром, который еще раз подтвердил, что, по его мнению, Альфонсо Руэда является лучшим кандидатом на пост главы галисийского отделения партии и региональной исполнительной власти.