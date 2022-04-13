Париж, 13 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Страсбурге заявил, что «выборы — это референдум по Европе», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Я хочу обратиться к вам со словами от всего сердца и с убеждением сказать вам, что выборы также являются референдумом по Европе», — заявил глава французского государства.

Марин Ле Пен, по словам Макрона, «защищает националистический проект», цитируя бывшего президента Франции Франсуа Миттерана, «национализм — это война».

Для Эммануэля Макрона Европа — это то, что защищает Францию от кризисов и войн.

«Наша Европа — это мир», — заявил Эммануэль Макрон своим сторонникам в Страсбурге.

«Европа, которую я защищаю, — это та, которую мы полностью реформировали за последние годы. Это наша культура для нас, французов, сегодня и завтра», — отметил Эммануэль Макрон.

Напомним, второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.