Москва, 13 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Правительство РФ пришло к выводу, что закон о Соглашениях о защите и поощрении инвестиций и капиталовложений (СЗПК) должен быть доработан. Об этом 13 апреля сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде, отвечая на соответствующий вопрос.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«У нас был принят в две волны этот закон. Там очень много норм прямого действия. Мы проанализировали, что у нас получается. И пришли к выводу, что закон надо доработать, — сказал Белоусов. – Субъекты Российской Федерации стали писать много обращений с просьбами отрегулировать некоторые моменты. Мы несмотря на боевую обстановку работу над СЗПК не прекращали. Мы создали рабочую группу, в которую вошли представители Госдумы, Совфеда, юристы и так далее. Для доработки. Все разногласия устранены. В ближайшее время мы проведем заседание рабочей группы и очень надеюсь, что весной этот законопроект поступит в Совет Федерации, успешно пройдя Государственную думу».

Напомним, что 13 апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов выступает с докладом в Совете Федерации.