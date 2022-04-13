Москва, , 11:54 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе СК.

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Следователи возбудили дела по пп. «а», «б», «д», «ж», «к», «л» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление») и ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

В СК рассказали, что на Украине после завершения боевых действий обнаружены тела четырёх убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов телесные повреждения были получены ими при жизни. Проведён осмотр тел, назначены экспертизы, допрошены лица, доставившие погибших в медучреждения.

В СК подчеркнули, что полученные данные свидетельствуют о нарушении украинской стороной Женевской конвенции об обращении с военнопленными.