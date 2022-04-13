Орел, , 11:57 — REGNUM Окончательное обвинение по делу о нарушениях при выполнении работ по созданию ФОКа в рамках национального проекта предъявлено бывшему руководителю казенного учреждения «Орелгосзаказчик» и его подчиненному. Об этом 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Ранее следственными органами было возбуждено уголовное дело о факту нарушений при выполнении работ по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса, осуществленного в рамках национального проекта на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок».

В настоящее время следственными органами предъявлено окончательное обвинение по данному делу бывшему руководителю казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» и бывшему главному специалисту отдела строительного контроля — по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, обвиняемые, зная, что работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок» не выполнены, а часть работ выполнена с нарушением строительных норм и не подлежит приемке, приняли работы и оплатили их на общую сумму более 22 млн рублей.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу окончено.