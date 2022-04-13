Москва, 13 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В первые два месяца 2022 года московские фабрики, производящие текстильные изделия и одежду, увеличили выпуск продукции на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 13 апреля сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

По его словам, на данный момент в городе работают 211 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. В общей сложности на них трудоустроено около 18,7 тыс. человек.

«Столица непрерывно наращивает объемы производства фактически во всех категориях. За два месяца этого года производителям текстильных изделий удалось нарастить выпуск продукции на 34,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, при этом более чем на треть в городе увеличилось производство одежды. Объем отгруженных товаров за два месяца составил 14,7 миллиарда рублей, этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 14%», — сказал Ефимов.