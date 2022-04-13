Москва, , 11:53 — REGNUM Большинство иностранных компаний хотят остаться работать в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

«Они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирой. Штаб-квартиры сейчас занимают в основном позицию ни да, ни нет: мы посмотрим, как будут развиваться события. Они сейчас поставили свой бизнес на холд, но продолжают платить зарплаты занятым, но в то же время свертывают производство. Что будет дальше — мы не знаем», — сказал Белоусов.

Инструменты внешнего управления должны быть, уверен он.

«Мы не можем позволить, чтобы компании закрыли дверь и ушли, а занятые остались без работы», — сказал первый вице-премьер.