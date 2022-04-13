Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермском крае ожидаются дожди и снегопады. Об этом сообщает гидрометцентр.

Снегопад Pixabay.com

Уже 14 апреля в южной части регионе выпадут небольшие дожди. На следующий день зона осадков расширится. Дожди охватят весь регион. Наиболее интенсивные осадки выпадут на севере и востоке Прикамья.

В выходные дни (16-17 апреля) в Пермском крае похолодает. Столбик термометра опустится ниже 0°С в северной и восточной частях. На дорогах образуется гололедица. В эти дни прогнозируют дождь, дождь со снегом и снегопады.