Бухарест, 13 апреля 2022, 11:51 — REGNUM Самолет МиГ-21 ВВС Румынии совершил аварийную посадку на одном из местных военных аэродромов. Об этом 13 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По предварительным данным, у истребителя, взлетевшего с базы «Михаил Когэлничану», возникли проблемы с люками шасси.
«В результате пилот применил стандартные процедуры решения нештатной ситуации в соответствии с инструкциями по эксплуатации самолета», — говорится в отчете, обнародованном румынским Минобороны.
Посадка прошла успешно. Летчик не пострадал, машина отправлена на техническую проверку.