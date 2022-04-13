Бухарест, 13 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Самолет МиГ-21 ВВС Румынии совершил аварийную посадку на одном из местных военных аэродромов. Об этом 13 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

SolsticeMiGsmall МиГ-21

По предварительным данным, у истребителя, взлетевшего с базы «Михаил Когэлничану», возникли проблемы с люками шасси.

«В результате пилот применил стандартные процедуры решения нештатной ситуации в соответствии с инструкциями по эксплуатации самолета», — говорится в отчете, обнародованном румынским Минобороны.

Посадка прошла успешно. Летчик не пострадал, машина отправлена на техническую проверку.