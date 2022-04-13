Ставрополь, , 11:50 — REGNUM Экс-директор училища олимпийского резерва в Ставрополе Дмитрий Савенко отделался штрафом за превышение должностных полномочий, в результате которого был нанесен ущерб казне на 5,320 млн рублей. По решению Промышленного городского суда ему присудили штраф в размере 60 тыс. рублей, сооющили в пресс-службе суда. Помимо этого, Савенко запретили в течение полутора лет занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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Как установил суд, в 2017 году подозреваемый допустил нецелевое и неэффективное расходование бюджетных денежных средств. Он заключил госконтракт на поставку в училище спортивного оборудования по ценам, которые были существенно завышены. Ущерб от его действий превысил 5,3 млн рублей.

«Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении С. до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения», — говорится в сообщении пресс-службы судебной инстанции.