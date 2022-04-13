Москва, , 13:02 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко о планах «выбить показания» у главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«МВД Украины про депутата Рады Медведчука: «Было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определённые показания… Как максимум… провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять». Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — написала она в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. В своём телеграм-канале украинских лидер опубликовал фотографию похожего на оппозиционера человека в военной форме и в наручниках. Когда и где сделана фотография — неизвестно.