Москва, 13 апреля 2022, 13:02 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко о планах «выбить показания» у главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. В своём телеграм-канале украинских лидер опубликовал фотографию похожего на оппозиционера человека в военной форме и в наручниках. Когда и где сделана фотография — неизвестно.