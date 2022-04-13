Москва, , 11:50 — REGNUM Имеют запасы продуктов питания большинство жителей России (85%), в 1992 году — 71%. Нет продуктовых запасов у 13%, в 1992 году — 19%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Мотивация, по которой граждане делают запасы продуктов за 30 лет изменилась. Если в 1992 году они запасались из-за опасения повышения цен (40%) и возможного дефицита товаров (42%), то 2022 году респонденты опасаются роста цен (46%).

Чаще делают запасы в связи с опасением, что вырастут цены на продукты жители сёл (55%), реже — жители Москвы и Санкт-Петербурга (35%). Жителей городов с населением 100-500 тыс. человек чаще беспокоит возможное отсутствие товаров в магазинах — 38% против 21% сельских жителей.

Опрос по телефону проведен 5 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждане РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, не закупают продукты питания и товары впрок 75% жителей России.

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