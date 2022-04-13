Москва, , 11:48 — REGNUM Ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Он уточнил в беседе с РИА Новости, что иностранные наёмники приезжают на Украину из стран Европы и Ближнего Востока.

«Их вербовкой в нарушение норм международного права, занимаются в том числе украинские дипломатические представительства», — добавил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил со ссылкой на данные радиоперехватов, что в Мариуполе вместе с нацистами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировано значительное число наёмников из нескольких стран Европы.

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