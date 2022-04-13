Москва, , 11:47 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 3297 пациентов с COVID-19, также было выявлено 11 754 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 13 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять18 030 579.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 267 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 372 512.

При этом уточняется, что на данный момент в стране17 299 263 человека вылечились от нового заболевания, 28 135 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 4233 новых пациентов с COVID-19.