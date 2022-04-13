Сеул, , 11:47 — REGNUM В 2021 году Южная Корея выделила около $2,86 млрд на официальную помощь в целях развития (ОПР), что на 26,9% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что $2,15 млрд или 75,1% средств был предоставлен станам напрямую, а оставшиеся $710 млн — через другие каналы.

Среди 29-стран участниц ОЭСР Южная Корея по сумме официальной помощи в целях развития заняла заняла 15-е место, что на одну ступень выше, чем в 2020 году.

Известно, что 47,3% помощи пришлись на страны Азии, 24,3% — на страны Африки, 9,6% — на страны Латинской Америки.