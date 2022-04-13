Москва, 13 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Россия уже ведет предметные переговоры с зарубежными партнерами по созданию безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

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«С ключевыми зарубежными партнерами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют. Здесь хотел бы особо поблагодарить Банк России за партнерскую работу», — сообщил Белоусов.

Глава Минфина Антон Силуанов в начале апреля сообщил, что складывающаяся сейчас в мировой экономике ситуация подталкивает страны БРИКС к необходимости ускорить работу по ряду направлений.

Ценность российской нацвалюты как международной платёжной единицы начнёт расти, и в итоге рубль станет международной «газовой» валютой, отмечали эксперты.