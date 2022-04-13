Улан-Удэ, , 11:46 — REGNUM В дачных посёлках под Улан-Удэ приступили к реконструкции системы электроснабжения. На эти цели городу выделена субсидия в размере 56,8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

Пригород Улан-Удэ Правительство Бурятии

В пригороде столицы республики зарегистрировано 109 ДНТ и СНТ, из которых 24 являются проблемными, не имеющими обслуживающие организации. В ряде мест износ электросетей и подстанций превышает 80%, из-за чего часто жители остаются без света.

В связи с этим глава региона Алексей Цыденов поручил заняться проблемными поселениями, отметив, что они из дачных и садоводческих товариществ превратились в полноценные населённые пункты.

«Мы начинаем большую, долгую, дорогую в плане ресурсов и средств работу по организации нормальной жизнедеятельности в пригородных СНТ и ДНТ, где имеются масса инфраструктурных проблем, но при этом большое количество людей там живёт», — отметил он.