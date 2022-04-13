История вопроса

Российская Федерация является федеративным государством, в состав которого входят 85 равноправных субъектов федерации, в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. В каждом регионе имеется законодательный орган, обладающих правом принятия законов в рамках своих полномочий, прописанных в Конституции и законах России.