Казань, 13 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Новое почетное звание «Предприятие трудовой доблести» учреждено в Татарии. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

В документе говорится, что республиканское почетное звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 г. г.» утверждено в целях обеспечения общественного признания заслуг предприятий, внесших значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

ИА REGNUM напоминает, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победа» о присвоении звания Казани — «Город трудовой доблести».

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