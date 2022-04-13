Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Петербурге представили предложения предпринимателей по поддержке бизнеса со стороны государства в условиях масштабных антироссийских санкций. Об этом 13 апреля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предприниматель

Одним из первых в Петербурге начал работу оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности. Губернатор города Александра Беглов уже объявил о целом ряде мер поддержки предпринимательской среды, но вместе с тем дополнительные действия всё же нужны.

«Экономические рестрикции в отношении Российской Федерации затронули практически все отрасли отечественной экономики. Они оказывают негативное влияние на деловой климат нашей страны и ставят под угрозу деятельность многих предприятий, источника дохода значительной части жителей нашего города», — заявил Абросимов, выступая перед депутатами Заксобрания.

Бизнес-омбудсмен отметил, что положение многих компаний усугубилось после введения новых санкций. Если на 18 февраля влияние действовавших ранее санкций ощущали чуть больше 26% компаний, то на 25 марта, через месяц после начала спецоперации, этот показатель возрос до 69%.

Меры поддержки, которые были внедрены в Петербурге в разгар пандемии коронавируса, являются вполне эффективными, их можно использовать и на этом этапе. Александр Абросимов отметил, что он получает различные предложения от местных предпринимателей.

Среди них — введение моратория на проведение государственной и кадастровой оценки всех объектов недвижимости города до 2024 года, а также возможность использования при расчёте налога на имущество организаций, при расчёте земельного налога результатов кадастровой оценки, произведённой в 2018 году. Предприниматели также предложили снизить налоговую ставку до 1% от кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества, которое используется под административно-деловые и торговые центры.

Оценивая меру по снижению ставок по упрощённой системе налогообложения для некоторых организаций, Абросимов отметил, что можно было внедрить её для всех компаний и индивидуальных предпринимателей. Также можно было бы вернуть отсрочку платежей за недвижимое имущество от шести до 12 месяцев с последующей рассрочкой. В условиях текущей экономической обстановки целесообразно было бы внести изменения в Налоговый кодекс РФ, в частности, снизить НДС до 10% для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Полный перечень предлагаемых мер направлен в профильный оперативный штаб Петербурга.