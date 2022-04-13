Великий Новгород, , 12:04 — REGNUM Проживающим в Новгородской области семьям российских военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, начали выплачивать по 1 млн рублей. Финансовую поддержку получат и раненые бойцы.

Здание правительства Новгородской области

«Произведены выплаты по 1 млн рублей семьям двух погибших военнослужащих», — сообщили «Интерфаксу» 13 апреля в областном правительстве.

Выплаты распределяются в равных долях между членами семьи. Они начисляются в дополнение к федеральным и страховым выплатам, положенным семьям погибших солдат и офицеров.

Военнослужащим ВС РФ и Росгвардии, получившим тяжелые ранения в ходе спецоперации, в Новгородской области выплатят по 500 тыс. рублей, за лёгкие ранения выплатят по 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона сообщали о гибели в ходе спецоперации трех жителей Новгородчины — майора Сергея Емельянчика, рядового Николая Калинина, солдата-контрактника Даниила Титова.

Читайте ранее в этом сюжете: В ходе спецоперации на Украине погиб солдат из Новгородской области