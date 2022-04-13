Пермь, 13 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В ковидные центры Пермского края за сутки, 12 апреля, поступили 47 пациентов, что на 17 меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечатся 517 пермяков. Из них в тяжелом состоянии находятся 55 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов.

С начала пандемии в регионе выявили 363 408 носителей коронавируса, в том числе 245 – за 12 апреля. Жертвами коронавирусной инфекции стали 8710 пермяков. Оправились от болезни 352 489 человек.