Донецк, 13 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая обстрелян из «Града». Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Система залпового огня «Град»

В 10:40 с украинских позиций в городе Авдеевка был открыт огонь по Ясиноватой. Боевики выпустили четыре ракеты из установки БМ-21 «Град».

За утро 13 апреля украинские войска несколько раз обстреляли Ясиноватую из «Града».