Москва, 13 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Российские судостроительные компании должны понимать параметры спроса на суда, который будет предъявляться в ближайшие годы. Об этом 13 апреля сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде, отвечая на вопрос о реконструкции речных портов и о том, что будет ли поддержка грузового и пассажирского речного транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Речной транспорт

«У меня этот вопрос на контроле. Он абсолютно важнейший, — сказал Белоусов. — Надо чтобы судостроительные компании понимали параметры спроса на суда, который будет предъявляться в ближайшие годы. Это важнейшее направление».