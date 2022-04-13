Пекин, , 11:42 — REGNUM Односторонние антироссийские санкции Вашингтона являются неприемлемыми, так как за них приходится расплачиваться другим странам. Об этом 13 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

Как отметил китайский дипломат, США являются крупной державой и потому отвечают за соблюдение правил мировой экономической системы и поддержание ее стабильности.

«Нельзя допустить, чтобы все другие страны расплачивались за односторонние санкции Вашингтона», — сказал он.

Также Чжао Лицзянь уточнил, что американской стороне следует «исправить давние недостатки» и содействовать переговорам между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 соответствующих ведомств, включая Министерство образования и Всекитайскую федерацию женщин, опубликовали пятилетний план руководства и развития семейного образования в Китае