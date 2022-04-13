Алжир, 13 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Алжира прокомментировали атаку ВВС Марокко на колонну гражданского транспорта на территории Мавритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Как сообщает Al-Bilad со ссылкой на заявление ведомства, власти Алжира категорически осуждают действия соседнего государства, несущие угрозу не только Алжиру, но и другим странам региона.

«Эти повторяющиеся враждебные действия носят черты государственного терроризма… Мы осуждаем военные операции с использованием передовых современных вооружений, проводимые Королевством Марокко за пределами его международно-признанных границ против ни в чем не повинных гражданских лиц, граждан трех стран региона», — заявили в МИД Алжира.