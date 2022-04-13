Париж, 13 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обеспокоена тем, что компании столкнутся с ростом цен на энергоносители, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Мы не говорим о серьезных последствиях, к которым приводит рост цен на энергоносители», — заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во время визита на предприятие в Женвилье (О-де-Сен).

«Некоторые предприятия рискуют закрыться, потому что многие теряют деньги», — отметила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине.