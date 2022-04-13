* талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 11:41 — REGNUM В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в мечеть в провинции Бадахшан во время молитвы таравих и убили одного из верующих. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Источники сообщили изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на мечеть во время молитвы таравих в деревне Абганда уезда Шахре-Бозорг и застрелили одного из прихожан. В результате инцидента серьёзно пострадал ещё один человек.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выстрелили молившемуся в спину. Мотив убийства до сих пор не ясен.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали комментариев.