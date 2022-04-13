Москва, , 11:40 — REGNUM Запасы в розничной торговле России восстанавливаются. Как предает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«Началось восстановление запасов в розничной торговле, по основным группам товаров они достигли нормы. Так, по сахару запасы составляют уже более двух недель, по подсолнечному маслу — более пяти недель, муке и крупам — пять-шесть недель, детским смесям и консервам — 10−12 недель», — сказал Белоусов.

Ранее на товарных рынках возник ажиотажный спрос, на пике объемы продаж на 30% превышали досанкционный уровень, сказал также он.

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