Москва, 13 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. ГКУ «Мосреставрация» в День космонавтики объявило тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Монумент в честь покорителей космоса с памятником К. Э. Циолковскому». Стартуют торги, итоги которых подведут 13 мая 2022 года, с начальной ценой 362 931 170 рублей, передаёт ИА REGNUM.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Монумент «Покорителям космоса»

Сам монумент расположен на проспекте Мира, 111 в Москве. Он установлен в 1964 году.

«Состояние объекта не удовлетворительное. На гранитных плитах облицовки цоколя присутствуют значительные следы вымывания связующего компонента (высолы), сформированные водонерастворимыми солями, наблюдается нарушение геометрии плит облицовки», — уточняется в техзадании.

Работы должны выполнить в два этапа, последний из которых заканчивается в конце ноября 2023 года.