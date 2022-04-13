Таллин, , 11:40 — REGNUM

Евро WDnet

Украинские беженцы с детьми смогут получать детские пособия от Эстонии лишь при условии, что они откажутся от пособия, которое получали на Украине. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV в своем репортаже.

Департамент социального страхования Эстонии обеспокоен тем, что связь с украинской стороной не налажена, поэтому процесс отказа от украинских пособий весьма затруднителен.

Оксана приехала в Эстонию из Ивано-Франковской области с двумя детьми: шестилетним Ярославом и полуторагодовалой Дариной. В Украине детская дотация на Дарину от государства составляла 30 евро в месяц, в Эстонии же эта сумма вдвое выше — 60 евро.

Но для получения эстонского пособия ей приходится пройти сложный и запутанный процесс, сообщила она журналистам: «Стало страшно, ведь за этими бумажками нужно будет ездить, оформлять».

«Сейчас проблема состоит не в том, что Эстония не хочет выплачивать эти пособия, а в том, чтобы сами беженцы знали, как им сообщить своей стране, что они покинули Украину и желают отказаться от украинских пособий», — рассказала о сложившейся ситуации руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник.

Согласно заключенному между Эстонией и Украиной договору социального страхования, семейные пособия должно выплачивать государство, где ребенок проживает. Из двух стран одновременно получать пособия нельзя.