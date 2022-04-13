Таганрог, Ростовская область, , 11:40 — REGNUM Арбитражный суд Ростовской области признал законным концессионное соглашение между ООО «Синара — городские транспортные решения» и администрацией Таганрога, предполагающее масштабную реконструкцию трамвайной сети. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Новый трамвай в Таганроге Donland.ru

Исковое заявление с требованием признать заключённое соглашение ничтожным направило в суд в конце 2021 года АО «Транспортная концессия», заявка которой была отклонена на торгах.

«12 апреля суд постановил, что соглашение было подписано на основании документов, полностью соответствующих всем российским законам и правовым нормам. Таким образом, … все претензии были сняты, а строительство трамвайной инфраструктуры не останавливалось и будет далее идти с соблюдением ранее установленных сроков», — уточнили в компании.

ИА REGNUM сообщало, что в Таганроге в рамках масштабной модернизации трамвайной сети завершаются работы на маршруте №2. В рамках реализации одного из этапов модернизации трамвайной сети, с февраля ведутся работы по демонтажу и укладке железобетонных плит покрытия, установке опор контактной сети, укладке трамвайного полотна. Запустить трамвайный маршрут №2 в Таганроге подрядчик обещает к концу апреля.

Таганрогский трамвай модернизируют, несмотря на внешнее санкционное давление. Так, к примеру, девять новых вагонов уже прибыли в Таганрог, ещё 20 прибудут до мая. Всего Таганрог получит 60 трамвайных вагонов.

Стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога составит не менее 10 млрд рублей. Не исключено, что в нынешних условиях стоимость проекта может увеличиться.

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