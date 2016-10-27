Россия может увеличить свое потребление энергетических ресурсов и перенаправить его по другим направлениям. Об этом 13 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Арктики.
Подробности в материале: Путин: Россия может увеличить потребление энергетических ресурсов
Россия может увеличить свое потребление энергетических ресурсов и перенаправить его по другим направлениям. Об этом 13 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Арктики.
Подробности в материале: Путин: Россия может увеличить потребление энергетических ресурсов
Козлов: с прошлого года ужесточена ответственность за нефтеразливы.
Глава Минприроды России Александр Козлов подчеркнул важность развития Севморпути.
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев: на долю России приходится 58% арктического побережья.
На территории Арктической зоны России проживают 19 коренных малочисленных народов Севера — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев: важнейшим для Арктики вопросом является развитие внутренних перевозок.
Владимир Путин: «Что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку, а также нарастить поставки в другие регионы мира, туда, где они действительно нужны».
Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как территорию диалога и конструктивного сотрудничества, заявил президент России.
Россия открыта для совместной работы по вопросам развития Арктики со всеми заинтересованными партнёрами, сказал Владимир Путин.
Экология и окружающая среда — важнейшее направление для Арктики, отметил президент России.
Путин попросил главу Росатома доложить, как продвигается работа по строительству и проектированию новых ледоколов.
Путин: отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по миллионам европейцев и отражается на Соединённых Штатах.
Многие проекты сегодня нуждаются в корректировке и дополнительной поддержке, отметил президент РФ.
Путин: Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причём в полном объёме.
Всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание - Путин.