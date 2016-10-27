13 Апреля
 
13:17

Россия может увеличить свое потребление энергетических ресурсов и перенаправить его по другим направлениям. Об этом 13 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Арктики.

Подробности в материале: Путин: Россия может увеличить потребление энергетических ресурсов

13:17

Россия может увеличить свое потребление энергетических ресурсов и перенаправить его по другим направлениям. Об этом 13 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Арктики.

Подробности в материале: Путин: Россия может увеличить потребление энергетических ресурсов

13:16

Козлов: с прошлого года ужесточена ответственность за нефтеразливы.

13:13

Глава Минприроды России Александр Козлов подчеркнул важность развития Севморпути.

13:06

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев: на долю России приходится 58% арктического побережья.

13:05

На территории Арктической зоны России проживают 19 коренных малочисленных народов Севера — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

13:04

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев: важнейшим для Арктики вопросом является развитие внутренних перевозок.

13:00

Владимир Путин: «Что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку, а также нарастить поставки в другие регионы мира, туда, где они действительно нужны».

12:58

Арктика

12:57

Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как территорию диалога и конструктивного сотрудничества, заявил президент России.

12:57

Россия открыта для совместной работы по вопросам развития Арктики со всеми заинтересованными партнёрами, сказал Владимир Путин.

12:53

Экология и окружающая среда — важнейшее направление для Арктики, отметил президент России.

12:53

Путин попросил главу Росатома доложить, как продвигается работа по строительству и проектированию новых ледоколов.

12:51

Путин: отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по миллионам европейцев и отражается на Соединённых Штатах.

12:49

Многие проекты сегодня нуждаются в корректировке и дополнительной поддержке, отметил президент РФ.

12:48

Путин: Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причём в полном объёме.

12:46

Всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание - Путин.