Ново-Огарево, Московская область, 14 апреля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 13 апреля в режиме видеоконференции проведёт совещание по вопросам развития Арктической зоны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Участники совещания рассмотрят актуальные вопросы комплексного социально-экономического развития арктических территорий России и международного сотрудничества в Арктике.

Также планируется обсудить развитие Северного морского пути, меры по обеспечению охраны окружающей среды и мониторингу климатических изменений в регионе.

Подробности – в трансляции ИА REGNUM.