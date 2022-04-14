Президентское совещание по развитию Арктики – все новости
Ново-Огарево, Московская область, 14 апреля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 13 апреля в режиме видеоконференции проведёт совещание по вопросам развития Арктической зоны России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Арктика
Участники совещания рассмотрят актуальные вопросы комплексного социально-экономического развития арктических территорий России и международного сотрудничества в Арктике.
Также планируется обсудить развитие Северного морского пути, меры по обеспечению охраны окружающей среды и мониторингу климатических изменений в регионе.
Подробности – в трансляции ИА REGNUM.