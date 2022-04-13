Кострома, 13 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Председателем Общественной палаты Костромской области вновь избрали Юрия Цикунова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru Общественная палата

Формирование VII созыва совещательного органа началось в декабре 2021 года и завершилось 12 апреля 2022 года. В новый созыв вошли 42 человека – 14 из них утвердила дума, столько же губернатор и сами общественники.

В совещательный орган утвердили одиннадцать «новичков»: руководителя центра развития добровольчества — структурного подразделения государственного молодежного центра «Кострома» Наталью Кунгурцеву, главврача Костромской областной детской больницы Ольгу Баранову, предпринимательницу Марину Прудникову, выдвинутую общественной организацией родителей, имеющих детей с диабетом, пенсионера Юрия Батурина от «Союза офицеров», Владимира Бибикова от шарьинской ветеранской организации. Также в состав вошёл Григорий Волков — доцент кафедры философии в Костромской государственной сельхозакадемии, старший научный сотрудник Центрально-Европейской лесной опытной станции Сергей Макаров, преподаватель юридического института имени Новицкого Ирина Орловская, директор центра просветительской работы Костромского госуниверститета Ольга Чугунова, зампред костромского отделения Общероссийской организации ветеранов Павел Ржевский, председатель местного отделения «Красного Креста» Ирина Фадеева.

Председателем ОП в четвёртый раз подряд стал Юрий Цикунов – бывший строитель, замглавы администрации Костромской области с 1997 по 2009 года. Самому молодому из членов палаты 22 года, самому старшему — 86. Срок их полномочий составит три года.