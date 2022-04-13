Уфа, , 11:39 — REGNUM Главный тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Томи Лямся покинет свой пост. Об этом 13 апреля он заявил журналистам.

Игроки «Салавата Юлаева» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Очень сложно продолжать, мы знаем ситуацию в мире. Думаю, «Салават» сделает заявление по поводу тренера, но для меня в этой ситуации сложно продолжать работу», — сказал финский тренер.

Напомним, Лямся с 2017 по 2020 год входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева», после чего возглавил команду. Под его руководством команда два раза доходила до ¼ финала Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял четвёртое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф дошёл до полуфинала Восточной конференции.

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