Лямся покинет пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Уфа, 13 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Главный тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Томи Лямся покинет свой пост. Об этом 13 апреля он заявил журналистам.
«Очень сложно продолжать, мы знаем ситуацию в мире. Думаю, «Салават» сделает заявление по поводу тренера, но для меня в этой ситуации сложно продолжать работу», — сказал финский тренер.
Напомним, Лямся с 2017 по 2020 год входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева», после чего возглавил команду. Под его руководством команда два раза доходила до ¼ финала Кубка Гагарина.
В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял четвёртое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф дошёл до полуфинала Восточной конференции.
Читайте также: «Трактор» вышел в финал Восточной конференции КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»