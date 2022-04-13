Уфа, 13 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Главный тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Томи Лямся покинет свой пост. Об этом 13 апреля он заявил журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Салавата Юлаева»

«Очень сложно продолжать, мы знаем ситуацию в мире. Думаю, «Салават» сделает заявление по поводу тренера, но для меня в этой ситуации сложно продолжать работу», — сказал финский тренер.

Напомним, Лямся с 2017 по 2020 год входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева», после чего возглавил команду. Под его руководством команда два раза доходила до ¼ финала Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял четвёртое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф дошёл до полуфинала Восточной конференции.

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