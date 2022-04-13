Сеул, , 11:38 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1128 человек. Об этом 13 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 13 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины45 001 267 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1291 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 518 247 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 8725 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 946 174 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 195 419 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 15 830 644.

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