Томск, , 11:36 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом. 62 больных госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 128 195. Выздоровели к настоящему времени 124 995 пациентов, в том числе 122 за последние сутки.

Зарегистрирован один новый летальный случай от COVID-19. Таким образом, всего к 13 апреля жертвами коронавируса в Томской области стали 805 человек.