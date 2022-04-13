Токио, 13 апреля 2022, 11:36 — REGNUM Меры, предпринятые по отключению России от SWIFT, оказались малоэффективными. Об этом заявил японский экономист, доктор экономических наук Дзюнъити Ядова в статье для газеты Shūkan Gendai.

SWIFT
SWIFT
Businessnews.kz

Ядова отметил, что Евросоюз вынужденно ввёл умеренные санкции против России, поскольку без поставок энергоресурсов его экономика остановится. Он считает, что хотя антироссийские санкции, в том числе по линии SWIFT, были громкими, эффект от них получился малым.

Как сообщало ИА REGNUM, действия России и Белоруссии по ответу на санкции станут примером для других стран, считает белорусский президент Александр Лукашенко.