Токио, , 11:36 — REGNUM Меры, предпринятые по отключению России от SWIFT, оказались малоэффективными. Об этом заявил японский экономист, доктор экономических наук Дзюнъити Ядова в статье для газеты Shūkan Gendai.

SWIFT Businessnews.kz

Ядова отметил, что Евросоюз вынужденно ввёл умеренные санкции против России, поскольку без поставок энергоресурсов его экономика остановится. Он считает, что хотя антироссийские санкции, в том числе по линии SWIFT, были громкими, эффект от них получился малым.

Как сообщало ИА REGNUM, действия России и Белоруссии по ответу на санкции станут примером для других стран, считает белорусский президент Александр Лукашенко.