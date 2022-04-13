Москва, , 11:35 — REGNUM Системообразующие предприятия и малый бизнес — это два важнейших полюса в экономике РФ. Об этом 13 апреля сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде, отвечая на вопрос о состоянии региональных экономик, бюджетов и положении региональных предприятий и МСП.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«Принято принципиальное решение дофинансировать фонды ФРП в субъектах Российской Федерации, но денег на это выделили очень мало. Это для регионов новое дело. Мы предполагаем, что фонды развития промышленности будут ориентированы на импортозамещение, — сказал Белоусов. — По поводу поддержки средних компаний. Много обращений по этому поводу идет. У нас есть определенные лимиты в которых мы работаем. Мы нащупали те ограничения, в которых мы можем работать без повышения нагрузки на инфляцию. Это где-то примерно 7-8 трлн рублей. Так вот мы сейчас эти лимиты почти выбрали».

А это, по словам Белоусова, значит для поддержки других групп предприятий, нужны другие меры.

«Например, снижение налоговой нагрузки. У нас есть два полюса в экономике. Один это система системообразующие предприятия. И второй полюс – это малый бизнес. Мы рассчитываем на то что, оказывая поддержку двум полюсам, мы поддерживаем и средний бизнес. [Но] во многих регионах крупных предприятий почти нет. Мы работаем с этими регионами предметно», — сказал Белоусов.