Людей сжигали заживо: о зверствах нацистов на Орловщине
Орел, 13 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Орловская область оказалась в немецкой оккупации летом 1941 года, и несколько месяцев находилась во власти нацистов. О фактах их зверств в селе Трудки Покровского района, которое получило название орловской Хатыни, пишет орловское издание «Сельская правда».
После расправы над комсомольцами оккупанты начали убивать мирных жителей. В январе 1942 года нацисты заподозрили, что сельчане прячут в своих домах советских разведчиков. Часть жителей расстреляли, часть — загоняли в дома и забрасывали гранатами, обливали бензином и поджигали.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2022 года прокуратура Орловской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области.