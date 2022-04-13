Орел, 13 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Орловская область оказалась в немецкой оккупации летом 1941 года, и несколько месяцев находилась во власти нацистов. О фактах их зверств в селе Трудки Покровского района, которое получило название орловской Хатыни, пишет орловское издание «Сельская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Преступления нацистов

«Отступая в конце декабря 1941 года после разгрома их войск под Ельцом, немцы превратили село в сильно укрепленный рубеж. После недельного сражения, несмотря на натиск наших войск, гитлеровцы смогли удержать его в своих руках. 15 месяцев они зверствовали в населенном пункте. Уже в декабре 1941 года фашисты произвели здесь два массовых расстрела. Захваченных в ходе последнего боя советских военнопленных и местных комсомольцев-активистов заставили рыть могилу в овраге около дома Петра Ивановича Оболенского. Когда была готова громадная яма, гитлеровцы приказали побросать в нее трупы советских воинов, погибших в неравном бою, а потом сбросили в могилу живыми тех, кто эту яму копал», — приводит ужасающие факты издание.

После расправы над комсомольцами оккупанты начали убивать мирных жителей. В январе 1942 года нацисты заподозрили, что сельчане прячут в своих домах советских разведчиков. Часть жителей расстреляли, часть — загоняли в дома и забрасывали гранатами, обливали бензином и поджигали.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2022 года прокуратура Орловской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области.