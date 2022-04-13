Москва, 13 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. За неделю с 4 по 11 апреля около 20 тыс. предпринимателей воспользовались сервисом автоматического подбора мер поддержки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

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Сервис содержит свыше 100 действующих в Москве федеральных и городских мер поддержки бизнеса в условиях санкций. Ежедневно его посещают несколько тысяч предпринимателей.

«Только 4 апреля, в день запуска агрегатора, сайт посетили более шести тысяч человек. Число просмотров страниц сайта в этот день превысило 14,5 тысячи, а за всю неделю, с 4 по 10 апреля, зафиксировано почти 50 тысяч просмотров, из которых 80% приходится на страницы мер поддержки», — сказал Ефимов.

Наибольший интерес у посетителей вызвали такие меры поддержки, как гранты для предпринимателей на создание или развитие МСП, финансовая поддержка инновационного импортозамещения, компенсации МСП расходов на использование отечественной системы быстрых платежей, гранты на приобретение и лизинг оборудования, кредитные программы для малого и среднего бизнеса, отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.