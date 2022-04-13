* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, 13 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Кундуз сообщают, что неизвестные вооружённые люди обстреляли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из автоматов Калашникова, убив троих и ранив ещё одного, а затем скрылись.

Убийства

Как сообщает газета «8 Собх», инцидент произошёл вечером 12 апреля в третьем округе города Кундуз. По словам собеседников издания, погибшие принадлежали к отряду муллы Мансура, одного из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Тела талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были доставлены в морг больницы «Врачей без границ», состояние раненого оценивается как критическое», — сообщили источники.

Это первое смертоносное нападение на силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кундуз с тех пор, как они взяли страну под свой контроль.