Тюмень, 13 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Тюмени утром 13 апреля произошёл сбой в работе терминалов оплаты проезда. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

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В некоторых автобусах банковские карты пассажиров не срабатывали при оплате поездки. При этом городские транспортные карты «Общепользовательская», «Льготная», «Пенсионер», «Школьник», «Студент» срабатывали в штатном режиме.

«Сбой был вызван проблемами с передачей и приёмом данных одним из операторов мобильной связи. В настоящее время связь восстановлена, терминалы оплаты работают», — говорится в сообщении муниципального ведомства.

В департаменте рекомендуют тюменцам во избежание проблем с расчётом за проезд в общественном транспорте иметь при себе наличные деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с 11 апреля пассажирам, имеющим право на бесплатный проезд, бумажные билеты не выдаются — факт поездки фиксируется электронным билетом.