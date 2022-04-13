Ухоловский район, Рязанская область, 13 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Два человека погибли 13 апреля в результате столкновения автомобиля и локомотива на железнодорожных путях в Ухоловском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

https://62.мвд. рф/ ДТП с локомотивом

По данным полиции, примерно в 08:15 недалеко от деревни Арженеевка 64-летний местный житель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. «Лада Веста» столкнулся с двигавшимся локомотивом, в результате ДТП на месте погибли водитель и 51-пасажир автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.