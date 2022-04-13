Ярославль, 13 апреля 2022, 11:32 — REGNUM Власти Ярославля предоставят льготу владельцам нестационарных торговых объектов на муниципальной земле. Решение об этом принято на заседании муниципалитета 13 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт о внесении платы за право размещения НТО. Эту плату предприниматели вносят в бюджет в рассрочку, при этом на оставшуюся сумму начисляются проценты по ставке рефинансирования Центробанка. В связи с ростом ставки городские власти решили отказаться от взимания процентов вообще сроком до 31 декабря 2022 года
Напомним, власти также решили поддержать сферу наружной рекламы и строительную отрасль.