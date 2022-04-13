Ярославль, , 11:32 — REGNUM Власти Ярославля предоставят льготу владельцам нестационарных торговых объектов на муниципальной земле. Решение об этом принято на заседании муниципалитета 13 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ларек в Ярославле City-yaroslavl.ru

Речь идёт о внесении платы за право размещения НТО. Эту плату предприниматели вносят в бюджет в рассрочку, при этом на оставшуюся сумму начисляются проценты по ставке рефинансирования Центробанка. В связи с ростом ставки городские власти решили отказаться от взимания процентов вообще сроком до 31 декабря 2022 года

«Выпадающие доходы бюджета составят по НТО порядка 1,4 млн рублей. По сути, это прямая финансовая поддержка малого бизнеса в это непростое время», — сказал заместитель мэра Ярославля Илья Мотовилов.

Напомним, власти также решили поддержать сферу наружной рекламы и строительную отрасль.