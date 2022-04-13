Уфа, 13 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Предостережение министру лесного хозяйства Башкирии объявила прокуратура региона. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

«Заместитель прокурора республики Сергей Воротынцев объявил предостережение министру лесного хозяйства Башкирии Марату Шарафутдинову», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что основанием для реагирования сотрудников прокуратуры послужило отсутствие у подведомственного министерству учреждения нужного количества оборудования, предназначенного для борьбы с лесными пожарами, а также высокий износ лесопатрульной техники.

Отмечается, что 2021 году в регионе произошло 480 природных пожаров на площади 15 959 га, при том, что в 2020 году в республике произошло 172 пожара на площади 5699 га.

«Министерство предостережено о недопустимости нарушения требований противопожарного и лесного законодательства в предстоящем сезоне, которые могут повлечь существенный рост числа природных пожаров, причинение вреда лесному фонду, гражданам», — говорится в сообщении пресс-службы.