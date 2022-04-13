Омск, , 11:31 — REGNUM В Омской области в марте 2022 года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 6,8%.

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Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, значительнее всего подорожали репчатый лук (в 2,1 раза), свежая белокочанная капуста (на 44,9%), сахар (на 44,8%).

Бананы стали дороже на 41,1%; морковь – на 37,3%; свёкла – на 36,6%; свежие помидоры – на 35,9%; груши – на 27,9%; виноград – на 22,9%; чеснок – на 15,3%; яблоки – на 14,5%; картофель – на 10,5%.

Цены на макаронные и крупяные изделия выросли на 10,6%; маргарин – на 10,5%; кофе – на 9,5%; муку – на 9,2%, кондитерские изделия – на 8,7%; овощные и фруктово-ягодные консервы – на 5,8–8,3%.

Соль, куриные яйца, чай, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция, масло и жиры, рыбопродукты, мясопродукты подорожали в пределах 3-6,5%.

В то же время в марте в регионе подешевели свежие огурцы (на 30,8%), лимоны (на 5,3%), шоколад (на 1,5%), мясные консервы для детского питания (на 0,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года на потребительском рынке Омской области зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 7,6%.

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